الرئيس الروسي يرى تحركا إيجابيا في الصراع مع أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا (د ب أ)
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، عن رأيه في أن الصراع الأوكراني يشهد حاليا حركة إيجابية.
وقال بوتين إن الفترة الأخيرة شهدت تسليما للأسرى بين الجانبين.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن بوتين قوله، السبت، خلال مؤتمر صحفي بقمة العشرين في أوساكا اليابانية إنه فضلا عن ذلك فإن أوكرانيا اعترفت بأن عملية المرور من مضيق كيرتش في بحر آزوف خلال نوفمبر الماضي كانت استفزازا.
وكان بوتين التقى قبل ذلك في أوساكا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتناقشا بشأن الصراع في أوكرانيا.
وأعلن بوتين أن مسألة البحارة المحتجزين لدى روسيا وهم 24 بحارا سوف تحل قريبا عبر عملية تفاوضية.
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