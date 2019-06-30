إصابة 5 في تصادم 3 سيارات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات نقل وملاكي وميكروباص، اليوم السبت، على طريق "نوى - شبين القناطر"، ونقل المصابين للمستشفى، وجاري العمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوجود تصادم على طريق "نوى - شبين القناطر".

وبالانتقال والفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي قليوبية رقم 28104، وسيارة أجرة "ر ا ب 3798"، وأخرى نقل "ق ر ا 9179"، وأسفر الحادث عن إصابة 5، ونقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزي.