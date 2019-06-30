محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصيب 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات نقل وملاكي وميكروباص، اليوم السبت، على طريق "نوى - شبين القناطر"، ونقل المصابين للمستشفى، وجاري العمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوجود تصادم على طريق "نوى - شبين القناطر".
وبالانتقال والفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي قليوبية رقم 28104، وسيارة أجرة "ر ا ب 3798"، وأخرى نقل "ق ر ا 9179"، وأسفر الحادث عن إصابة 5، ونقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 في تصادم 3 سيارات بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.