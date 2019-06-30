وزير الأوقاف يطالب بمضاعفة عقوبة استخدام الشعارات السياسية في الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى :

قال وزير الأوقاف، إن استخدام الشعارات السياسية في المدرجات يعد خروجًا واضحًا وسافرًا على مقتضيات الروح الرياضية.

وأضاف الوزير في بيان اليوم السبت، أنه يجب على جميع الاتحادات الدولية مضاعفة عقوبات الاستغلال السياسي أو العنصري للأحداث الرياضية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع من تسول له نفسه التسلل لإفساد الفعاليات الرياضية أو استغلالها سياسيا، حتى لا تتفشى هذه الظواهر السلبية، وبما يخرج الرياضة عن أهم ما يميزها وهو ما يعرف بالروح الرياضية المتسامحة، وألا يسمح لأي جماعة متطرفة ببث عناصرها لاستغلال هذه الأحداث.

وطالب وزير الأوقاف، جميع الاتحادات الوطنية والقارية إعمال شأنها بما يحقق أمن الملاعب وسلامتها وعدم الخروج بها إلى التوظيف السياسي أو العنصري.

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