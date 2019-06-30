الجيش الليبي: تركيا دولة معايدة وخسائرها ستكون كبيرة

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا أصبحت دولة معادية، مؤكدا على أن خسائر أنقرة في بلاده ستكون كبيرة.
وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، أعلنا تركيا معادية ولكن نستنثي الشعب التركي الذي يعاني من ظلموسجون رئيسه رجب طيب أردوغان على حد قوله.
وعرض لوثائق وصور تؤكد مشاركة عناصر من الجيش التركي في المعارك مع الميليشات المتطرفة ضد الجيش الوطني الليبي، منوها إلى أن أنقرة
وشدد على أن تحرير العاصمة طرابلس سيتحقق قريبا، وأن خسائر أردوغان في ليبيا ستكون كبيرة جدا.
وأشار المسماري إلى توجيه الجيش الليبي لضربات جوية مكثفة على أماكن الميليشيات المتطرفة في مدينة غريان، وطرابلس.
وأكد أن الجيش ماض في تطهير كافة الأراضي الليبية من الإرهابيين.
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