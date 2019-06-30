قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير، الساعة 23:45 .



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