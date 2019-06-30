مواقف سرقت الأضواء في G20 خلال 10 سنوات

تعددت المواقف الطريفة والغريبة اللافتة للنظر خلال قمم مجموعة دول العشرين G20 المنعقدة على مدار 10 سنوات. وتنوعت المواقف ما بين النكت الخفيفة والانحناءات والمصافحات الغريبة وطرق استقبال زعماء الدول بطرق مهينة.

*التاريخ: 2019

*المكان: اليابان

*الحدث: كأس بوتين وعلكة ترمب

شغل كأس بوتين الغريب الصحفيين خلال القمة، لدرجة أن المتحدث باسم الكرملين أصدر بيانا أوضح فيه أن الرئيس يشرب دائما الشاي من هذه الكأس الحافظة للحرارة.

كما خطفت علكة ترمب الأضواء خلال القمة وأثارت بعض التندر والنكات.

*التاريخ: 2018

*المكان: الأرجنتين

*الحدث: مصافحة محمد بن سلمان وبوتين وإلقاء ترمب جهاز الترجمة وتعطل طائرة ميركل

صافح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس بوتين خلال القمة بطريقة غير تقليدية خطفت الأضواء، فيما كان لترمب نصيب من المواقف الغريبة، حيث ألقى جهاز الترجمة على الأرض خلال لقائه الرئيس الأرجنتيني مخالفا البروتوكولات الرسمية. كما تجاهل ترمب التقاط صورة مع الرئيس الأرجنيتيني خلال استقباله في القمة قبل أن يعود مرة أخرى. بالإضافة إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اضطرت للوصول إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، للمشاركة في القمة على متن رحلة طيران تجارية عادية، وذلك بعد خلل أصاب الطائرة الرئاسية.

*التاريخ: 2017

*المكان: ألمانيا

*الحدث: مقعد ترمب فارغ ومسيرة الزومبي

شغلت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيفانكا مقعد والدها على خلفية انعقاد قمة العشرين بمدينة هامبورج بألمانيا، وعند انتهاء لقائه مع رئيس الوزراء الإندونيسي وحضوره للقاعة مجددا لم تبادر نجلته بمغادرة المقعد إلا بعد إلحاح والدها.

كما خطفت مسيرة أشباح "الزومبي" الأنظار بالتزامن مع القمة، للفت النظر إلى قضايا المناخ.

*التاريخ: 2016

*المكان: الصين

*الحدث: إهانة أوباما وإغلاق المصانع

استقبلت الصين الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، بنوع من الإهانة على خلفية انقعاد قمة العشرين على أراضيها، حيث لم تفرش له السجاد الأحمر، ولم توفر له السلم المتحرك الرسمي، ليضطر أوباما إلى النزول من الطائرة الرئاسية عبر الدرج غير الرسمي المخصص للطوارئ.

كما لفتت الصين الانتباه بكيفية تحضيرها للقمة، حيث أغلقت آلاف المصانع حينها كي تعود السماء زرقاء وتنعتق من مشكلة التلوث.

*التاريخ: 2015

*المكان: تركيا

*الحدث: قطط تتجول في القمة

أظهرت لقطات فيديو 3 قطط سرقت أضواء الحدث من الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين عندما اعتلت المنصة قبل الرئيسين لتصبح محط أنظار الجميع، ثم تتوقف إحداهما لتستنشق عبير الأزهار والورد الموضوع على المنصة.

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*التاريخ: 2014

*المكان: أستراليا

*الحدث: رئيس جنوب إفريقيا يبحث عن علم بلاده لالتقاط الصورة الجماعية

أسرع رئيس جنوب إفريقيا خلال أخذ زعماء القمة أماكنهم لالتقاط الصورة الجماعية، بطريقة رياضية، بعد أن بحث عن علم بلاده ولم يجده.

*التاريخ: 2013

*المكان: روسيا

*الحدث: أوباما آخر الواصلين إلى العشاء

تأخر الرئيس الأميركي آنذاك، أوباما إلى العشاء المخصص لقادة الدول على هامش قمة العشرين. وكان التوتر يسود العلاقة بين البلدين، لدرجة أن بوتين قام بإزالة أوباما من قائمة الأصدقاء على Facebook

*التاريخ: 2012

*المكان: المكسيك

*الحدث: قهقهة غريبة بين بوتين وأوباما

*التاريخ: 2011

*المكان: فرنسا

*الحدث: تهنئة أوباما بمولودة ساركوزي

هنأ أوباما خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بمولودته الجديدة. كما تسرع ساركوزي خلال الصورة الجماعية ودعا القادة إلى القمة، إلا أن الصحفيين امتعضوا وطلبوا منهم الانتظار لحين التقاط المزيد من الصور.

*التاريخ: 2010

*المكان: كندا

*الحدث: غضب وفوضى من متظاهرين رافضين للقمة

*التاريخ: 2009

*المكان: بريطانيا

*الحدث: أوباما ينحني للملك عبدالله بن عبدالعزيز

أثارت انحناءة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، للملك عبدالله بن عبدالعزيز آنذاك، دهشة وإعجاب المتابعين.