ثورة «30 يونيو» استعادت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد خبراء أمن وسياسيون واقتصاديون في القاهرة لـ «الاتحاد» أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين من جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت للسيطرة على مقدرات الدولة، وأشاروا إلى أن الثورة حققت إنجازات حقيقية على أرض الواقع طوال الست أعوام الماضية في المجالات كافة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الخبراء أن الثورة حققت نجاحات كبيرة على المستوى الأمني في حرب مصر على الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية في سيناء، كما أصبح لمصر مسار سياسي على المستوى الداخلي، وأعادت الثورة مصر للخريطة الدولية سياسياً، وأشاروا إلى أن جميع المؤسسات والمؤشرات الدولية شهدت بأن مصر في تقدم اقتصادي حقيقي، وأن هناك تغيرات إيجابية كبيرة شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية بعد الإصلاحات الاقتصادية حتى أصبحت الأولى اقتصادياً في قارة أفريقيا، خاصة بعد إقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة، والبدء في تطوير البنية التحتية والتي قللت من نسبة التضخم والبطالة وتشغيل العمالة.

وأكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ «الاتحاد»، أن أهم حدث في ثورة 30 يونيو أنها أعادت حكم مصر للمصريين من جماعة الإخوان محدودة الأفق التي ظنت أنه يمكن لها أن تخطف الوطن، مشيراً إلى أن الثورة أعادت بناء دولة المؤسسات خلال السنوات الماضية.

وأكد أن ثورة 30 يونيو وما تلاها من سنوات نجحت خارجياً على المستوى السياسي في إعادة مصر للخريطة الدولية، مشيراً إلى أنه كانت هناك شبه قطيعة بين مصر والخارج، ولكن الدبلوماسية السياسية للرئيس السيسي نجحت في إعادة بناء مصر من جديد وتقديم مصر إلى خريطة العالم، مشيراً إلى أن مصر عادت بعد قطع عضويتها في الاتحاد الأفريقي إلى رئاسته.

وعلى المستوى الأمني، حققت مصر خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة في حربها على الإرهاب، وهذا ما أكده العميد خالد عكاشة الخبير الأمني مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب لـ «الاتحاد»، مضيفاً أن أهم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع منذ قيام الثورة في 2013 وحتى الآن هو الحرب على الإرهاب، وكشف حقيقة نظام الإخوان الإرهابي، وكشف التنظيمات الإرهابية التي تعمل لحساب جماعة الإخوان مثل حركة حسم الإرهابية ولواء الثورة، وكشف هذه التنظيمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما جعل الدول تُصنف هذه التنظيمات كيانات إرهابية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جعلت الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وأشار إلى أن من الإنجازات التي تمت بعد ثورة 30 يونيو، حماية الحدود الغربية المصرية من محاولات التوغل والتسلل التي كانت تقوم بها التنظيمات الإرهابية الموجودة في ليبيا والتي كانت تستغل الوضع السياسي في ليبيا الفترة الماضية، مما جعل مصر تُؤمّن حدودها الغربية مع ليبيا، بالإضافة إلى الحملة الأمنية التي قام بها الجيش المصري سيناء خلال 2018 للقضاء على التنظيمات الإرهابية وتطهير سيناء منها.

من جانبه، أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، لـ «الاتحاد»، أن هناك إنجازات كثيرة على أرض الواقع تحققت منذ قيام ثورة 30 يونيو وحتى الآن، مضيفاً «يكفي هذه الثورة فخراً أنها تخلصت من حكم وسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت لاختطاف الوطن والسيطرة على مقدرات الدولة المصرية»، مشيراً إلى أن هناك إنجازات كثيرة تحققت في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، خاصة في الجانب الدبلوماسي بعد أن عادت مصر لتأخذ موقعها الريادي والمحوري ليس في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط فقط وإفريقيا، بل في جميع دول أوروبا وأميركا وشرق آسيا.

وأشار إلى أن العالم كله كان يُدرك خطورة وجود جماعة الإخوان الإرهابية على المنطقة والعالم في عدم الاستقرار وزعزعة الأمن وتدفق وسيطرة التنظيمات الإرهابية الموالية لهم، مثل تنظيم داعش والنصرة، مؤكداً أنه بالقضاء على هذه الجماعة الإرهابية تحسنت الأوضاع والعلاقات الدولية والدبلوماسية مع مصر، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو أسست للتوجه الاستراتيجي المصري القائم بالفعل منذ فترة طويلة تجاه قارة أفريقيا من خلال وجهة نظر مصرية بحتة لدعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدول الأفريقية والذي تُوّج هذا العام بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

واقتصادياً، نجحت ثورة 30 يونيو طوال السنوات الماضية على صُعُد عدة، وهذا ما أكده الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ورئيس القسم الاقتصادي بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وقال لـ «الاتحاد»، أن ثورة 30 يونيو هي استعادة للثورة الحقيقية التي قام بها الشباب المصري لاستعادة وبناء دولته، مؤكداً أن الثورة التي قام بها الشعب وحماها الجيش المصري، قامت بالأساس لحماية الدولة ومقدراتها وشبابها. وأشار إلى أن وضع مصر الاقتصادي قبل عام 2014 في التنافسية العالمية والمؤشرات الاقتصادية، كانت تحتل رقم 119 على مستوى العالم من 203 دولة، وعند وضع خطة حقيقية لبناء مصر 2030 في التنمية المستدامة تقدمت مصر خلال 4 أعوام وحتى عام 2018 إلى رقم 95، ومعنى هذا أنه حتى 2030 ستصبح مصر رقم 30 على مستوى التنافسية العالمية اقتصادياً.