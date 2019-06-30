تونس: إيقاف 25 إرهابياً بمداهمات أمنية

ساسي جبيل ( تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، القيام بمداهمات أسفرت عن إيقاف عدد من العناصر التكفيرية. وأكدت الداخلية في بيان الليلة قبل الماضية، أن الوحدات الأمنية قامت بـ493 مداهمة بين يومي الخميس والجمعة الماضيين، لعناصر تكفيريّة مصنفة، أسفرت عن إيقاف 25 شخصاً محلّ تفتيش من أجل شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو تمجيد العمليات الإرهابية وممارسة نشاط محظور. وأضاف البيان، أن عمليات المداهمة تمت بالتنسيق مع النيابة العمومية، وأن الأبحاث مازالت متواصلة في شأنهم.

وتمكّنت الوحدات الأمنية التونسية، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري قام بتهديد إمام جمعة بالقتل وتوعّده بقدوم عناصر إرهابية من ليبيا، لمزيد القيام بعمليات أخرى وقتل أمثاله من المستنكرين والمنددين بالعمليات الإرهابية. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية، وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أمس السبت، إلى أن الحرس الوطني بمنطقة الأمن في مدينة سبيطلة من محافظة القصرين، وسط غربي البلاد، تمكنت مساء الجمعة، من إلقاء القبض على التكفيري بمسجد في منطقة سبيبة من ذات الجهة.

وأضافت «وات» أن إمام الجمعة كان قد استنكر في خطبته العمليتين الإرهابيتين اللتين جدّتا الخميس الماضي، بتونس العاصمة، مؤكداً أن الإسلام براء من مثل هذه العمليات الإجرامية. وذكر ذات المصدر أن الوحدات الأمنية حجزت لدى المشتبه به كتباً ذات منحى تكفيري، وأن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به بتهمة الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، وجارٍ التحري معه لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف مساندة له.

ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة «الصباح» بعددها الصادر أمس السبت، نقلاً عن مصادر أمنية قالت إنّها جديرة بالثقة، أنّ الإرهابيين اللذين نفّذا عمليتي «شارل ديجول» و«القرجاني» الإرهابيتين، كانا يعرفان بعضهما البعض وأنهما التقيا يوم الواقعة (27 يونيو 2019) في حي «باب الجزيرة» وسط العاصمة للتنسيق في ما بينهما، ثم افترقا، ليتوجّه كل واحد منهما على متن دراجة نارية إلى هدفه.

وكشفت الصحيفة عن أن الإرهابي الذي فجّر نفسه أمام إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني يبلغ من العمر 26 سنة، ومن سكان منطقة حي التضامن التابعة لمحافظة أريانة بالعاصمة، وأنه من عائلة أمنية، مفيدة بأن له أشقاء يعملون في مجال الحماية المدنية وبأن والده متقاعد من سلك الجيش الوطني. وأَضافت «الصباح» أن الإرهابي المذكور كان محل مراقبة أمنية مستمرة وأنه سبق أن تمّ إيقافه سنة 2017.

أما بخصوص الإرهابي الذي نفّذ عملية شارل ديجول الإرهابية، فقد كشفت المصادر عن أنه حارس بإحدى المؤسسات ويبلغ من العمر 45 سنة، وأنه تمت إحالته على أنظار القضاء سنة 2018 بتهمة تمجيد الإرهاب وتم إخلاء سبيله آنذاك. ويشار إلى أن إرهابياً فجر نفسه يوم الخميس المنقضي بشارع شارل ديغول بالعاصمة قرب سيارة تابعة لوحدات الشرطة البلدية، مما أسفر عن استشهاد محافظ أمن وإصابة أمنيين اثنين و3 مدنيين. كما فجر إرهابي ثانٍ نفسه أمام الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في التوقيت نفسه، مما أسفر عن إصابة 4 أعوان أمن، حسب بيان قد صدر عن وزارة الداخلية.