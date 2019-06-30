4 سنوات بالأشغال الشاقة لأردني يروج لـ«داعش»

جمال إبراهيم (عمّان)

صادقت محكمة التمييز الأردنية -وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد- على حكم لمحكمة أمن الدولة يقضي بوضع شاب متهم بالترويج لداعش بالأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات. ووفق قرار محكمة التمييز، فإن المتهم الشاب أخذ بمتابعة إصدارات التنظيم منذ عام 2017 وعملياته العسكرية عبر شبكة الإنترنت من خلال صفحاته الرسمية، مما أدى بالنتيجة إلى قناعة المتهم بالتنظيم وتأييده له، واعتقاده بالنتيجة أن هذا التنظيم على حق وأنه يمثل الدين والشريعة.

واستناداً لقناعاته أخذ يروج للتنظيم بين أصدقائه ومعارفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد كسب مزيد من المؤيدين والمناصرين له، إلى أن جرى القبض عليه في سبتمبر الماضي. وجرمت محكمة أمن الدولة المتهم بجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش) وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات.

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن عليه أمام محكمة التمييز، لافتاً في أسباب طعنه إلى أنه أميّ ولا يجيد القراءة والكتابة ولم يستخدم الشبكة المعلوماتية أو «الفيس بوك» ولا يقوم باستخدام وسائل اتصال اجتماعية. وقالت محكمة التمييز في حكمها، إن المتهم اعترف أمام الضابطة العدلية اعترافاً واضحاً ومفصلاً، ولم يرد ما يدحضه أو يناقضه، كما أن النيابة العامة قدمت البينة على صحة وسلامة الظروف التي أديت فيها هذه الإفادة وتحققت من توافر الأركان القانونية للجرم الذي أدين به المتهم.