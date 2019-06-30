الأحزاب الجزائرية تبحث عن دور في مرحلة ما بعد بوتفليقة

محمد إبراهيم (الجزائر)

تبحث الأحزاب السياسية في الجزائر عن موضع قدم لها في المشهد السياسي الداخلي منذ أن غادره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة مطلع أبريل الماضي. وخلال فترة حكم بوتفليقة، شاركت 4 أحزاب في الائتلاف الحاكم، هي حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يرأسه بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق، وحزب تجمع أمل الجزائر الذي يرأسه عمار غول، وحزب الحركة الشعبية الذي يرأسه عمارة بن يونس.

وخلال الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي، أعرب المتظاهرون عن رفضهم لقيادات أحزاب الموالاة الذين طالت أغلبهم ملاحقات قضائية بتهم الفساد المالي، أسفر بعضها عن وضع قيادات منهم قيد الحبس المؤقت وفي مقدمتهم أويحيى. وتعتزم أحزاب المعارضة التي كانت تشكو من التهميش والإقصاء في عهد بوتفليقة، تنظيم مؤتمر وطني يوم 6 يوليو المقبل لبحث سبل الحل وإعلان مبادرة تهدف للخروج من الانسداد السياسي الحالي، وأوكلت مهمة التنسيق لها لعبد العزيز رحابي، وزير الاتصال «الإعلام» الجزائري الأسبق.

وقال رحابي على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي قبل أيام، إنه قام باتصالات واسعة دون إقصاء أي طرف للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله والانخراط في السعي للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وتميل أحزاب المعارضة والحراك الشعبي إلى حل سياسي يستند إلى المادتين 7 و8 من الدستور اللتين ينصان على أن السيادة للشعب، وذلك للوصول إلى الانتخابات الرئاسية عبر فترة انتقالية يديرها مجلس توافقي لمدة من 6 إلى 12 شهراً، وهو ما رفضه الجيش أكثر من مرة.

وقال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان، الخميس الماضي، إن «الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية، هي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، فهم يريدون حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته، وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن، فلا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد، بل سيتواصل بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها». وتميل بعض الأحزاب إلى رأي الجيش، ومنها حزب جبهة التحرير الوطني الذي دعا أمينه العام محمد جميعي أمس السبت الجزائريين إلى إنجاح مسعى الحوار البناء الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

وقال جميعي في تصريحات خلال اجتماع حزبي أمس، إن «حزب جبهة التحرير الوطني ينادي الجزائريين كافة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، إلى إنجاح مسعى الحوار البناء وغير الإقصائي الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال»، داعياً دعاة المراحل الانتقالية إلى «الاتعاظ بما حدث في كثير من الدول» التي اتبعت هذا النهج.

وأعرب عن دعم الحزب الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عام 1962، لسياسة الدولة ومؤسسة الجيش تجاه الأزمة السياسية الحالية، مشيداً بالمواقف المشرفة لقيادة الجيش التي انحازت للشعب ورافقت العدالة في محاربتها للفساد، كما أعلنت أنها ليس لديها أي طموحات سياسية.

المحلل السياسي علي داسة، قال لـ «الاتحاد»، إن «حزب جبهة التحرير خسر الكثير من رصيده في الفترة الماضية، وبالتالي يريد أن يظل يحظى بدعم مؤسسات الدولة عبر تأييد قرارتها». وأضاف «إن مؤتمر المعارضة المقرر عقده الأسبوع المقبل، لن يخرج بنتيجة ملموسة، نظراً للاختلاف الكبير في الآراء بين الأحزاب، وعدم وجود دافع أو عنصر ضغط على أي طرف لإنهاء الأزمة الحالية».

وأشار إلى أن الجيش أعلن أكثر من مرة على لسان قائده الفريق قايد صالح، رفضه لمقترح الفترات الانتقالية، وقال «إذا أرادت المعارضة تقديم حلول عليها الابتعاد عن مطلب المرحلة الانتقالية، لأن الجيش سيرفضه، وبالتالي ستظل الأزمة موجودة بل ستزداد تعقيداً». وكان مقرراً أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل، إلا أن عدم تقدم أي مرشح لها أدى بالمجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد) إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وتمديد فترة ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح التي كان مقرراً أن تنتهي في 9 يوليو المقبل، لحين إجرائها.