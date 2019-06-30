«التحالف» يدمر تعزيزات وأسلحة حوثية في صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في معقلها بمحافظة صعدة، فيما قتل 4 مدنيين بينهم طفل بانفجار ألغام حوثية في مديريتي «المصلوب» بالجوف و«مكيراس» بالبيضاء، جاءت هذه التطورات فيما وثق تقرير حقوقي ارتكاب الميليشيات 14204 انتهاكات بحق المدنيين في محافظة المحويت خلال السنوات الأربع الماضية، وشن مسلحون من تنظيم «القاعدة» هجومين منفصلين ضد قوات الأمن في مديريتي «المحفد» و«لودر» بمحافظة أبين.

وذكرت مصادر ميدانية في صعدة لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف استهدفت، صباح أمس، مواقع لميليشيات الحوثي في مناطق «الغول والعشاش» القريبة من مركز مديرية «كتاف والبقع» في شمال شرق صعدة، موضحةً أن الغارات أسفرت عن تدمير معدات عسكرية ومقتل وجرح العديد من الحوثيين. واستهدفت ضربات جوية أخرى مستودع أسلحة للميليشيات في «وادي حضوان» قرب مركز مديرية «كتاف». وأسفر القصف عن تدمير مخزن الأسلحة ووقوع انفجارات عنيفة، بالإضافة إلى مصرع وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات.

ونفذت مقاتلات التحالف 4 غارات على مواقع وتحركات للحوثيين في مديرية «باقم» الشمالية.

كما شنت المقاتلات العربية ثلاث غارات على تجمعات حوثية بالقرب من منطقة «جلحا» الحدودية مع السعودية والتابعة لمديرية «منبه» غربي محافظة صعدة. وذكر مصدر ميداني أن الغارات أصابت أهدافاً حوثية بالقرب من منطقة «جلحا» التي حاول الحوثيون اجتياحها مساء أمس الأول ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع رجال القبائل المحلية استمرت ساعات وتوقفت بتراجع الميليشيات إثر تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، أمس، بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف. وذكر مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن ثلاثة مدنيين قتلوا عندما انفجر بهم لغم أرضي زرعته الميليشيات في طريق عام بمديرية «المصلوب» جنوب غرب المحافظة، مشيراً إلى أن القتلى هم رجلان يبلغان من العمر 50 عاماً وطفل في الثالثة عشرة من عمره.

وفي السياق، لقي شخص في مديرية «مكيراس» بمحافظة البيضاء مصرعه إثر انفجار لغم حوثي أثناء قيامه برعي الأغنام في منطقة «ذروة» بذات المديرية.

وأشار السكان إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بزرع المئات من الألغام والمتفجرات في الطرقات والقرى السكنية في مديرية «مكيراس»، مضيفين أن حياة الآلاف باتت في خطر جراء الألغام التي يتم زرعها بشكل متعمد لاستهداف الأهالي.

في غضون ذلك، وثق تقرير حقوقي صادر عن منظمة «راصد» للحقوق والحريات في محافظة المحويت ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 14204 انتهاكات بحق المدنيين خلال السنوات الأربع الماضية. وأشار التقرير إلى أن الجرائم تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتداء الجسدي والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن الميليشيات تمارس جرائم بشعة بحق المدنيين منذ اجتياحهم لمحافظة المحويت مطلع العام 2015. وأشارت إلى أن فرق الرصد تمكنت من توثيق أكثر من 21 حالة قتل على يد الميليشيات إلى جانب حالات أخرى توفيت داخل سجونهم جراء التعذيب الوحشي الذي يمارسونه بحق المختطفين.

وفي سياق آخر، شن مسلحون من تنظيم «القاعدة» هجومين منفصلين ضد قوات الأمن في مديريتي «المحفد» و«لودر» بمحافظة أبين.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن مسلحين شنوا هجوماً على حاجز التفتيش الأمني التابع لقوات الحزام الأمني والتدخل السريع في منطقة «الحمراء» في ضواحي «لودر» وسط محافظة أبين، موضحاً أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين أفراد النقطة والمسلحين ما أدى إلى إصابة أحد المهاجمين وفرار آخرين باتجاه إحدى القرى النائية.

وبحسب القيادي في قوات الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى في أبين علي عوض المحوري فإن قوات الأمن نفذت حملة أمنية لتعقب العناصر المسلحة التي نفذت الهجوم، موضحاً أن القوات تمكنت من ضبط اثنين من العناصر المهاجمة عقب محاصرتهم في أحد المنازل التي اقتحموها في القرية المجاورة للحاجز. وأكد المسؤول أن قوات الحزام الأمني رفعت خلال الفترة الماضية من جاهزيتها الأمنية تحسباً لأي هجمات أو عمليات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مديريات محافظة أبين.

من جهة أخرى، نجا قائد قوات الحزام الأمني في مديرية «المحفد» من محاولة اغتيال نفذها عناصر «القاعدة» إثر تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة كان يستقلها في طريق عام بالمديرية.

وقال مصدر محلي وشهود عيان لـ«الاتحاد»، إن عناصر «القاعدة» قاموا بتفجير عبوة ناسفة لحظة مرور طقم عسكري يستقله قائد قوات الحزام الأمني رشاد علي دون أن يوقع الهجوم أية خسائر بشرية، موضحاً أن الانفجار وقع بعد لحظات من مرور الآلية العسكرية.

وأوضح المصدر أن الانفجار كان عنيفاً وسمع دويه في أنحاء متفرقة من المديرية،لافتاً إلى أن قوات الحزام الأمني انتشرت في محيط موقع الهجوم.

في سياق آخر تمكنت قوات الحزام الأمني في مدينة عدن من القبض على عدد من المطلوبين أمنياً عقب حملة نفذتها القوات في «جولة الكراع» بمديرية «دار سعد» شمال المدينة.

وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد» القوات اعتقلت مسلحين شنوا عمليات استهداف طالت الأهالي ومسافرين على الطريق الرئيسي في مديرية «دار سعد»، مشيراً إلى أن العناصر المضبوطة شاركت في عصابة مسلحة نفذت سلسلة من العمليات الإجرامية بحق الأهالي في المديرية.

مواجهات بين القبائل والحوثيين في صعدة

كشفت مصادر محلية بمحافظة صعدة، عن اندلاع مواجهات عنيفة بين القبائل وميليشيات الحوثي الإرهابية، خلفت قتلى وجرحى.

وأكدت المصادر أن المواجهات العنيفة اندلعت بين قبائل «بني خولي» بمديرية «منبه»، بعد هجوم حوثي مفاجئ بعشرات الآليات، وسقوط قتيل من القبائل وعدد من الجرحى.

وأشارت المعلومات الأولية إلى نشوب قتال ضار بين قبائل «بني خولي» والحوثيين، استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة في مناطق معروفة بالوعورة وصعوبة التضاريس.

ولم ترد معلومات حول خلفيات محددة للتوتر الأخير واندلاع المواجهات، التي وصفتها مصادر بالعنيفة عقب هجوم مبيت شنه الحوثيون. لكن القبائل ثاروا على الميليشيات الحوثية، وقتلوا أعداداً كبيرة منهم.