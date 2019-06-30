أربيل تدعو أنقرة لوقف قصف أراضيها

باسل الخطيب (أربيل)

أبدت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، استياءها وقلقها من القصف التركي للمناطق الحدودية في الإقليم، مؤكدةً أنها لن تسمح باستخدام أراضي الإقليم لشن هجمات وتخريب أمن دول الجوار.

وقالت الحكومة في بيان، إنها «تعرب عن استيائها وقلقها الشديدين لسقوط ضحايا أبرياء بسبب قصف المناطق الحدودية مع تركيا، وتعزي أسر الضحايا»، مشيرةً إلى أن «مسلحي حزب العمال الكردستاني اقتربوا ودخلوا بعمد إلى قرى المنطقة، وعرضوا حياة القرويين فيها للخطر، فضلاً عن أنهم أصبحوا عائقاً أمام عودة الحياة والإعمار». وأضافت حكومة الإقليم في بيانها «لن نسمح باستخدام أراضينا للقيام بهجمات وتخريب الوضع الأمني لدول الجوار»، مبديةً قلقها واستياءها بشأن قصف المناطق الحدودية في الأيام الماضية، حيث تم إيصال رسالة إلى تركيا لمطالبتها بعدم تكرار ذلك.

وأدت الغارات التركية، الخميس الماضي، على سفوح جبال قنديل، إلى سقوط 9 ضحايا، 8 منهم من عائلة واحدة، كما تسببت في تدمير طريق حيوي في «دهوك»، وتدمير شبكات المياه والكهرباء بالمنطقة، فضلاً عن حالات نزوح بالمناطق الحدودية.

ويتخذ حزب العمال الكردستاني، من جبال قنديل وما حولها، منطلقاً لشن هجمات على القوات التركية منذ سنوات، وكثيراً ما يسفر القصف التركي المقابل في المنطقة، عن سقوط مدنيين لا صلة لهم بطرفي النزاع.

وعبرت الحكومة الكردستانية مراراً عن قلقها لأنقرة إزاء القصف المتكرر في المنطقة الحدودية مترامية الأطراف، ولطالما أكدت أيضاً أن تمركز حزب العمال الكردستاني داخل أراضي الإقليم ضمن السيادة العراقية لا مبرر له، ودعت مسلحي الحزب للإخلاء.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية، لاسيما جبال قنديل، أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وأنقرة، في عام 2015، كما كثف الجيش التركي قصفه معاقل حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية الوعرة داخل إقليم كردستان العراق، منذ أن أطلق حملة «المخلب» في 27 مايو الماضي.

ويحافظ الجيش التركي على وجود بري على عمق 30 كيلومتراً شمالي العراق، بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يتخذون من نحو 500 قرية داخل الإقليم ملاذاً لهم، حيث تقول أنقرة، إن القصف على معاقل حزب العمال، ينفذ بناءً على مذكرات واتفاقات مبرمة مع بغداد منذ سنوات.

تدمير نفق وقتل إرهابيين في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، عن تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبي مدينة الموصل.

وذكرت الخلية في بيان، أن «فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولي نفذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش الإرهابية في منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، وهو عبارة عن نفق كبير تحت الأرض». وأضافت أنه «قبل وصول القوة تم قصف الوكر بضربة جوية وعند وصول قوة سوات قرب النفق تم مشاهدة جثة لأحد عناصر داعش، وعند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لإطلاق نار من داخل النفق وتم الرد بقوة على مصدر إطلاق النار وقتل إرهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتي كلاشنكوف».