صالح يؤكد ضرورة تعزيز السلم والأمن في العراق

سرمد الطويل (بغداد)

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، حرص العراق على المساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار في المنطقة. وذكر صالح، في بيان أورده مكتبه الإعلامي، خلال استقباله الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، منصور العتبي، وعدداً من أعضاء مجلس الأمن، أن العراق يسعى لممارسة دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار، ورغبته الجادة في تسوية المسائل الدولية بالطرق السياسية عبر تشجيع الحوار بين الأطراف كافة، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وسلامة أمنه ووحدته إزاء التحديات والأزمات التي تشهدها الساحة الإقليمية. وأشار إلى أن «العراقيين انتصروا على الإرهاب وحرروا مدنهم، وأمامهم مهام كبيرة لغرض للحفاظ وحدته وتحقيق ازدهاره، وهذا لن يتحقق دون مساندة وعون المنظمات الأممية والدولية والأشقاء والأصدقاء».

بدوره، عبر الرئيس الدوري لمجلس الأمن عن دعمه والمنظمة الدولية للشعب العراقي وحكومته وسيادته، مشيداً بالسياسية المتوازنة التي ينتهجها العراق والحرص على الالتزام بمقررات مجلس الأمن، مما يدلل على صحة مساره السياسي، وانفتاحه على المحيط الإقليمي والدولي.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس، أعضاء في مجلس الأمن الدولي. وأكد عبد المهدي أن تضحيات العراقيين وانتصارهم على «داعش» تستحق دعماً أكبر لجهود الإعمار.

من جهتهم، أشاد أعضاء المجلس بسياسة الحكومة العراقية المتوازنة وعلاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي والدولي. وأضاف الأعضاء أن«زيارتنا التاريخية للعراق هي الأولى من نوعها، ونؤكد دعمنا لسيادة العراق، واستقراره ولتوجهات الحكومة العراقية».