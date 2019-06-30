كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تُقيم تجمعاً دولياً في ألبانيا بحضور مريم رجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت المقاومة الإيرانية، بزيارة وفد دولي، إلى أشرف 3 في ألبانيا، فيما أقيم تجمعاً دولياً بحضور مريم رجوي.

وشارك في هذا التجمع الذي عقد تحت عنوان «نظام الملالي مصدر الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، المقاومة الإيرانية حاملة رسالة السلام والحرية» برلمانيون وشخصيات سياسية وحقوقية ودينية من أوروبا وأستراليا.

وأكد الحضور ضرورة اتخاذ سياسات حازمة تتصدى للملالي، الذين يشعلون الحروب والإرهاب، وتحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائمهم ضد الشعب الإيراني.

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وأعلنوا عن تضامنهم مع انتفاضة ومقاومة الشعب الإيراني، مؤكدين دعمهم للبديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامج مريم رجوي.

وشارك في هذا المؤتمر، جمع من الشخصيات المرموقة حول العالم من سويسرا، والبرتغال، وبريطانيا، وألمانيا، واسترالیا، وفرنسا.

وأكدت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، أن «نظام ولاية الفقيه مصدر تأجيج الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة»، مشيرة إلى أن سياسة الملالي تهدف إلى تأجيح نيران الحروب والتغطية على أزمة السقوط، مؤكدة أن نظام ولاية الفقيه، مصدر الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.