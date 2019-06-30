كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: اندلاع حركات احتجاجية في عدة مدن إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية، إن حركات احتجاجية تتضمن مختلف شرائح المجتمع الإيراني، لا تزال تتظاهر ضد نظام الملالي احتجاجًا على الظروف المعيشية الكارثية والبطالة.

وأفادت تقارير لأعضاء معاقل الانتفاضة من أنصارمنظمة مجاهدي خلق داخل البلاد، أن تجمعات احتجاجية عقدت يوم الخميس 27 يونيو 2019 في عدة مدن إيرانية.

وأضرب عمال شركة مصفاة «بيد بلند 2» بمدينة بهبهان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران عن العمل وأوقفوا أعمالهم ونظموا تجمعًا احتجاجيًا اعتراضا على فصل العمال عن العمل.

كما أضرب عمال المساحات الخضر لبلدية شاهين شهر بمحافظة أصفهان في وسط إيران عن العمل، ونظموا تجمعًا أمام القائممقامية، احتجاجاً على عدم التجاوب بشأن مطالبهم العادلة.

كما شهدت عدة مدن إيرانية أخرى، العديد من المظاهرات والاحتجاجات، منها مدينة كجساران، وفيروز آباد.

