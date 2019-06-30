كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. احتجاجات عارمة في مدينة خوزستان اعتراضاً على منع الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت احتجاجات عارمة لمزارعين في ناحية «شاوور» التابعة لمدينة شوش بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، اعتراضاً على منع الزراعة من قبل عناصر النظام الملالي.

وشهدت المظاهرات مواجهة شديدة مع رجال الأمن الداخلي، الذين أرادوا منع زراعتهم، علمًا أن هذه الناحية تعرضت لسيول مدمرة قبل ثلاثة أشهر.

وهدد أحد المزارعين بحرق النفس وصرخ قائلًا: «أنا جائع.. أحرق نفسي بسبب الجوع» وقال لوكلاء النظام: لا تأتوا إلى هنا والله أنا أقتل نفسي. أنظروا أنا مستعد... سيد أنا جائع، أريد ماء، أعطونا ماء، أعطونا ماء حتى لا أقتل نفسي...أنتم قتلتم مليون انسان، دمرتم الزراعة والناس هنا، ولا تجاوبون الناس، وإلى أين أخذتم مياه الشتاء لعمل الزراعة؟

بينما كانت تصرخ إحدى النساء المزارعات الغاضبات على أحد وكلاء النظام،طلب المزارعون الآخرون من وكلاء النظام مغادرة منطقتهم.

