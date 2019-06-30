كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي مخاطباً المقاومة الإيرانية:"أنتم تسطرون المرحلة التالية للحضارة الإنسانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال توم ماك كلينتاك، عضو مجلس النواب الأمريكي، إن النظام الإيراني يمارس أعتى أنواع الظلم والأعمال القاسية في نطاق واسع للغاية.

وأوضح أنه كلما تكثفت أعمال ديكتاتورية الملالي، كلما زاد عزم المقاومة أكثر، مشيرا إلى أن إيران واحدة من أقدم وأكبر الحضارات في تاريخ البشرية، لكنها تتعرض للاضطهاد والنهب من قبل الأنذال والأوباش الذين يطلقون على أنفسهم حكام إيران.

ولفت إلى أن الاستيلاء على السلطة من قبل الملالي يعد غير شرعي، مذكرا أن الإطاحة بالملالي أصبح قريبا للغاية، قائلا "لقد تم الكشف عن عجزهم داخل البلاد وخارجها، حيث لا يمكنهم الاستمرار في الحكم إلا من خلال القتل والعنف والقمع".

وخاطب الإيرانيين قائلا "يشهد العالم الحر بكامله معركتكم، ويتوقع التاريخ انتصاركم المحتوم بهذه الكلمات، مضيفاً «الطغاة، محكومون بالزوال دومًا، لقد أثارت شجاعتكم وروح قتالكم، الإشادة والاحترام من قبل شعوب العالم، أنتم تسطرون المرحلة التالية للحضارة الإنسانية".

