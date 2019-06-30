كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يدين القصف التركي على محافظة السليمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، القصف الذي شنه النظام التركي على منطقة كورته في محافظة السليمانية.

وذكر بيان الوزارة أن العراق يُعبِّر:"عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِ التركيِ بقصف مكثف على منطقة كورته في محافظة السليمانية؛ ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيِّين الآمنين".

وأشار البيان إلى أن "الأعمال الحربية التركية تنتهك السيادة العراقية وتناقض مبادئ حسن الجوار"، وتمثل "وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليِّ الإنسانيّ".

وطالبت وزارة الخارجية أنقرة بـ"وقف قصف المناطق العراقية واحترام السيادة والتعاون لضمان أمن الحدود".