كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيمة 50 ألف دولار.. حقيبة زوجة أردوغان تغضب الأتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى انتقادات حادة، بعدما شوهدت تحمل حقيبة يد ثمنها نحو 50 ألف دولار خلال رحلة إلى اليابان.

وقال صحيفة "جمهوريت" التركية إن الحقيبة يصل ثمنها إلى 50 ألف دولار، أو ما يعادل 288 ألف ليرة تركية، وهو الحد الأدنى لرواتب 11 شخص تركي في السنة.

تقول هذه المغردة إن "السيدة الأولى تحمل حقيبة هرمس بقيمة 50 ألف دولار في اليابان، بينما يعاني شعبها من الجوع والبطالة، لكن الستايل أهم من العيش".

وأضافت الصحيفة التركية أن أمينة أردوغان تعتاد على حمل الحقائب باهظة الثمن من ماركات مثل هرمس وشانل في رحلاتها.