طنجة.. نقل أزيد من 40 شخصا تناولوا وجبة خفيفة في أحد المطاعم

استقبل مستشفى محمد السادس، ليلة الجمعة/السبت، بمدينة المضيق، أزيد من 40 شخصا أصيبوا بتسمم غدائي، بعد تناولهم لوجبة خفيفة في إحدى المطاعم بحي القلعة.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن بعض المصابين جرى نقلهم في حالة حرجة إلى المستشفى الذي شهد حالة من الارتباك بسبب تواجد طبيب واحد يتعامل مع عشرات الحالات، وهو الأمر الذي أثار غضب المواطنين.
وفتحت المصالح الأمنية والهيئات الصحية المختصة، تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات التسمم الذي من المرجح أن يكون سببه الرئيسي هو استعمال مواد غذائية فاسدة.
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