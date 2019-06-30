“كان 2019”.. لا غالب ولا مغلوب في مباراة البنين وغينيا بيساو

خلصت المباراة التي جمعت مساء اليوم السبت، بين منتخب غينيا بيساو والبنين، للتعادل دون أهداف، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019.

المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب الإسماعيلية، لم تشهد فرص سانحة للتسجيل من كلا المنتخبين، ليعلن الحكم البوروندي ندابيها وينيمانا عن نهايتها بالتعادل السلبي.

تعادل، جعل منتخب البنين يرتقي لمركز الوصافة مناصفة مع غانا بنقطتين لكل منتخب، في حين كسب غينيا بيساو أول نقطة له في دور المجموعات، علما أن الكامرون يتصدر الترتيب بمجموع أربع نقاط.