المسماري: تركيا أصبحت طرفا في معركة ليبيا من خلال توفيرها الدعم للميليشيات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا أصبحت طرفا في معركة ليبيا مع المليشيات المسلحة من خلال توفيرها الدعم للمليشيات.

وأضاف في مؤتمر صحفي من بنغازي أن المليشيات الإرهابية قامت السبت بمحاولة فاشلة في محور عين زارة، وتم سحقها بالكامل.

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وأكد أن الجيش الوطني الليبي يقود المعركة من أجل ليبيا ومن أجل سيادتها الكاملة على كافة الأراضي الليبية من سيطرة المليشيات الإرهابية المدعومة تركيا وقطر.

وأوضح المسماري أن المليشيات الإرهابية دمرت منازل المدنيين في غريان، وارتكبت جرائم حرب ضد أهالي المدينة وضد أفراد القوات المسلحة الليبية، حيث قامت بتصفية مصابي الجيش في مستشفيات غريان.

ونوه المتحدث باسم الجيش الليبي بأن مليشيات طرابلس لم تنكر الدعم القطري والتركي، قائلا “إن فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق اعترف بالدعم التركي والقطري للمليشيات سياسيا وعسكريا”.