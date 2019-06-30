الجيش الجزائري يعتقل 5 إرهابيين في بومرداس

أعلن الجيش الجزائري،السبت، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين خلال عملية أمنية بولاية بومرداس شرقي العاصمة.

وذكر الجيش الجزائري في بيان أن قواته تمكنت بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية من توقيف خمسة إرهابيين بولاية بومرداس المعروفة بكونها "وكرا للإرهاب".

وأضاف البيان أن تلك المنطقة تضم أكبر مركز للجماعات الإرهابية المسلحة حيث تنظم لقاءاتها بمرتفعات جبال سيد علي بوناب التي اتخذتها مخبأ لها.

وأوضح أن الإرهابيين المعتقلين كانوا يوفرون الدعم اللوجيستي والمعلومات للجماعات الإرهابية فضلا عن امدادها بالامكانات المالية ومساعدتها على تنفيذ أعمالها الإجرامية"، وفقا لوكالة كونا.