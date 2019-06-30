المركز الأول لدولة قطر في جائزة القمة العربية للابتكار الرقمي في لبنان

حصدت دولة قطر ذهبيتين بنيلها المركز الأول من بين 8 متنافسين تم اختيارهم في جائزة "​القمة العربية​ للابتكار الرقمي" التي انعقدت في ​بيروت​ يومي 27 و28 حزيران 2019، وذلك عن مشروع "موسوعة لغة الإشارة" للمخترع محمد الجفيري، ومشروع ‎ qchain للمخترع خالد الكبيسي.

وتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين بحفل أقيم برعاية رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مساء أمس.

وقد شارك في "منتدى القمة العربية للابتكار" في بيروت، عدد كبير من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من ​لبنان​ و​العالم العربي​، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال ​الإقتصاد​ الرقمي. وتضمن المنتدى جلسات وورش عمل، إضافة إلى اجتماعات تحكيم لاختيار الفائزين بالجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني، حيث قامت مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتقييم المشاريع الإلكترونية العربية المتسابقة لاختيار أفضل المشاريع التي تعزز المحتوى الإلكتروني العربي، وذلك وفق معايير عالمية احترافية.