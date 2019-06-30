أكّد وزير الاعلام السابق ​ملحم رياشي​، في تصريح عل مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كل التضامن مع أهلنا ال​لبنان​يين والعرب في شركة CCC في ​كازاخستان​"، مشيرًا إلى أن "على المعنيين في لبنان و​الجامعة العربية​ التحرك فوراً".

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كانت هذه تفاصيل خبر رياشي: كل التضامن مع أهالينا في كازاخستان وعلى الجامعة العربية التحرك فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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