الأنباء: تعاطي لبنان الإيجابي مع ساترفيلد لا يعني الموافقة على سياسة الولايات المتحدة

نقلت "​الانباء الكويتية​" عن مصادر سياسية متابعة لما يجري في لبنان، أن التعامل الإيجابي اللبناني مع المساعي التي يقوم بها مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأوسط ديڤيد ساترفيلد حول ​ترسيم الحدود​ البحرية بين لبنان واسرائيل، وكذلك تقدير اللبنانيين للمساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن للجيش اللبناني، لا تعني بأي شكل من الأشكال الموافقة على كامل ​سياسة​ ​الولايات المتحدة الأميركية​ في المنطقة، كما أن اللبنانيين لا يوافقون ​جاريد كوشنر​، صهر الرئيس ​دونالد ترامب​، في قوله "إن ​صفقة القرن​ هي فرصة القرن".

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