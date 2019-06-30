المخابرات الفلسطينية تعتقل رجل أعمال شارك في "مؤتمر المنامة"

أكد مصدر أمني ​فلسطين​ي لوكالة "فارس" الإيرانية أن "جهاز المخابرات اعتقل رجل الأعمال صلاح أبو ميالة بعد مشاركته في "مؤتمر ​المنامة​" الاقتصادي الذي عقد في ​البحرين​ قبل أيام وقاطعته ​السلطة الفلسطينية​".

وأضاف المصدر أن "الرجل المعتقل يقطن في ​مدينة الخليل​ في ​الضفة الغربية​ المحتلة، لكن عائلته أكدت أن لا معلومات لديها عن موضوع الاعتقال".

ولفت المصدر إلى أن "السلطة الفلسطينية اتخذت قرارًا باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال "ورشة المنامة" الاقتصادية".

يذكر أن "ورشة المنامة" الاقتصادية عقدت في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 حزيران الجاري بدعوة من ​الولايات المتحدة​ التي عرضت خطتها الاقتصادية للشرق الأوسط، التي يفترض أن تواكب الحل السياسي الذي لم يعلن بعد، وذلك في إطار ما يسمى "​صفقة القرن​".

وعارضت فلسطين وجميع الفصائل والمنظمات ​مؤتمر البحرين​، في موقف يبشر بتوحيد الصف الفلسطيني، الأمر الذي يعتبر أحد اسباب فشل المؤتمر.