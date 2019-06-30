اعتبر سفير إيران لدى بيشكك علي مجتبى روزبهاني أن "المشاريع المشتركة بين ايران وقرغيزيا تمثل رمزًا للصداقة بين شعبي البلدين الشقيقين"، معربًا عن أمله في "تعزيز وزيادة البرامج المشتركة بين الجانبين".
وأشار روزبهاني الى "إنشاء نادي قرغيزي – ايراني في مدينة "اوش" القرغيزية" موضحًا أن "هذه أفضل أيام مهامي في جمهورية قرغيزيا، لأن هذه المراسم وبعد سنوات من الاعمال الادارية والبيروقراطية أسفرت عن نتيجة وبدأ العمل بالمشروع".
ولفت الى "إقامة مراسم انشاء النادي الرياضي في مدينة "اوش" ودخول المشروع حيز التنفيذ"، مضيفًا أن "ايران خصصت مليون دولار لهذا البرنامج المشترك"، مبينًا أن "العلاقات بين البلدين ليست فقط منذ استقلال قرغيزيا، بل كانت في مستوى جيد منذ ماض بعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير ايران في بيشكك: مشاريعنا المشتركة مع قرغيزيا رمز للصداقة بين الشعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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