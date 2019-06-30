آلاف المحتجين من "السترات الصفراء" تحدوا الحر وتظاهروا في فرنسا

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باريس: تحدى نحو ستة آلاف محتج من محتجي السترات الصفراء السبت الحر في فرنسا ونزلوا الى الشارع في السبت الثالث والثلاثين من التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية ما يشكل تراجعا جديدا في مستوى تعبئتهم.

وأعلنت الداخلية أن عدد المتظاهرين بلغ 5769 في فرنسا أي نحو نصف عدد المتظاهرين الاسبوع الماضي. وهي ادنى تعبئة تسجل منذ بدء الحركة.

من جهتها احصت حركة السترات الصفراء على صفحتها على فيسبوك 10224 متظاهرا.

وفي باريس تظاهر 1300 شخص بعد الظهر كما قالت وزارة الداخلية.

وكان عنوان التظاهرة التنديد باعمال العنف التي تمارسها الشرطة. ونزع العسكري السابق آلان (54 عاما) أوسمته قائلا انه لم "يعد لها أي قيمة"، موضحا لوكالة فرانس برس انه اجتاز بالسيارة مسافة استغرقت تسع ساعات لكي يأتي ويتظاهر السبت.

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وأكد رغم اصابته في 1 كانون الاول/ديسمبر أنه لا يريد التخلي عن التحرك.

في ليل (شمال) نزل حوالى 500 محتج من السترات الصفراء كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس. واكدت كريستين المتقاعدة ان التعبئة ستتجدد مع انتهاء موسم الصيف.

وبحسب أحد المنظمين فان خمسة متظاهرين أوقفوا ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي.

وفي رين (غرب) نزل مئات المحتجين من السترات الصفراء للتظاهر. وشهدت المدينة بعض المواجهات حين حاول المحتجون الدخول الى وسط المدينة حيث يحظر التظاهر.

وحركة السترات الصفراء التي اطلقت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر تنظم كل يوم سبت منذ ذلك التاريخ تظاهرات في كل انحاء فرنسا وتطور بعضها الى اعمال عنف. وبدأت احتجاجا على الضرائب وعلى السياسة الاجتماعية للحكومة.