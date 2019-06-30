شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد: ثورة 30 يونيو كانت بداية لمستقبل جديد لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية لمستقبل جديد لمصر وليس فقط ثورة لإسقاط حكم جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن الشعب المصرى يلاحظ الآن كم الإصلاحات ومشروعات التنمية التى يتم تدشينها على أرض الواقع.

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وأضافت النائبة هالة أبو السعد، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية لأن تشهد مصر تغيرات جذرية ملموسة نلاحظها فى الفترة الراهنة وغصلاحيات اقتصادية بدأت وستتزايد على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

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ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 30 يونيو أظهرت مدى إرادة الشعب على التغيير، فمصر الآن أصبحت فى مرحلة جديدة مليئة بالتطور ونأمل أن تستمر مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.

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