شكرا لقرائتكم خبر عن سكينة فؤاد: 30 يونيو ثورة أنقذ فيها الشعب المصرى وطنه وهويته الحضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أحد المشاركين فى اجتماع خارطة الطريق فى 3 يوليو 2013، أن ثورة 30 يونيو تمكن فيها الشعب المصرى أن يستعيد بلاده، من جماعة لم تخطط أن تحكم مصر سنوات قليلة بل كانت تسعى لتحكم مصر 500 عاما.

وقالت الكاتبة الصحفية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مصر تمكنت من استعادة سيناء التى زرعت فيها جماعة الإخوان، الإرهاب ما زالت مصر تحارب هذا الإرهاب وتحقق انتصارات كبرى عليه خلال المرحلة الحالية.

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ولفتت سكينة فؤاد، إلى أن اجتماع خارطة الرطيق كان لحظة تاريخية، حيث استجاب فيها الجيش المصرى لدعوة الشعب لإنقاذه من حكم الإخوان، موضحة أن ثورة 30 يونيو هو انتصار لإرادة المصريين على جماعة كانت ضمن أدوات ومخططات ما يحدث فى المنطقة من تفتيت وتخريب وإعادة ترسيم حدود.

وتابعت سكينة فؤاد، إن 30 يونيو أنقذت مصر من حجم مؤامرات لا زالت مستمرة حتى الآن وتننكشف خطورتها ولكن إرادة هذا الشعب وإيمانه بمدى ضرورة ثورته التى وصفت أعدادها بغير مسبوقة فى تاريخ الثروات البشرية، خرج فيها الشعب المصرى ليستنقذ وطن وهوية حضارية وثقافية ومدنية.

وأوضحت سكينة فؤاد أن جماعة الإخوان وضعت خطط عديدة لهدم مصر، حيث قامت بإعداد مليشيات مسلحة تم زراعتها في سيناء لنشر الإرهاب، وهدم مؤسسات الدولية، ضمن مخطط واسع يهدف إلى هدم مصر .