نائبة عن ذكرى 30 يونيو: ثورة عبرت عن إرادة شعب ووصلت بالوطن إلى بر الأمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، أن ثورة 30 يونيو تعتبر يوما فارقا فى تاريخ مصر والمصريين، فهى عبرت عن إرادة شعب ووصلت بمصر إلى بر الأمان وأثبت خلالها المصريون مدى وعيهم وقدرتهم على حماية الوطن وإقصاء جماعة كشف الله أمرها ونواياهم السيئة. واضافت النائبة هيام حلاوة، أن ثورة 30 يونيو أظهرت حب الشعب المصرى لوطنه ونداء لقواتنا المسلحة حماة الوطن والأرض بتفويضها لإدارة البلاد فى هذا اليوم. وتابعت عضو مجلس النواب:تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لتحيا مصر بقيادة واعية وذكية رزق الله مصر بها لتحيا مصر أمنه مستقرة.

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