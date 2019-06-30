أسامة هيكل يكشف تفاصيل زيارة الوفد البرلمانى إلى المناطق الأثرية بالفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، عن تفاصيل الزيارة الميدانية للجنة، لبعض المواقع الأثرية فى الفيوم، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب نضال السعيد، عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الآثار لتطوير وحماية المناطق الأثرية بالمحافظة، والتى بدأت الخميس وانتهت اليوم.
وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة زارت منطقة اللاهون ومتحف كوم أوشيم، وعدد من المساجد، فضلاً عن لقاء مع المحافظ لبحث مشكلات الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية المختلفة، مشيراً إلى أن اللجنة ستضع تقرير شامل بشأن الزيارة لإرساله للأمانة العامة خلال الأيام المقبلة، وإرساله للحكومة لبحث توصيات اللجنة.
وأشار رئيس لجنة الآثار بالبرلمان، إلى أهمية وضع الفيوم على الخريطة السياحية، لما لها من أهمية خاصة، لافتاً إلى أنها تحتاج لإعادة نظر من حيث التركيز في عمليات النظافة والحفاظ على الآثار، إلى جانب تدخل من وزارة السياحة، كون المنطقة قريبة جداً من الهرم.
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