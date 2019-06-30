شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: تحرير ليبيا من الإرهاب يبدأ بمواجهة تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن إرسال تركيا شحنات أسلحة وذخائر للتنظيمات الإرهابية في ليبيا لإبقاء الدولة الليبية في حالة من عدم الاستقرار وعرقلة القضاء على التنظيمات الإرهابية ، لاينظر له بعيدا عن العداء التركي لمصر وبخاصة عقب سقوط الإخوان ولذلك فإن المستهدف أمن واستقرار مصر التي تحد ليبيا من الشرق ‌ ‌ Advertisements ‌ وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن تحرير ليبيا من الإرهاب يبدأ بمواجهة تركيا ، وبالتالي فإن قرار الجيش الوطني الليبي باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وأي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، هو الطريق نحو تحرير ليبيا من التنظيمات الإرهابية التي تسعى تركيا إلى تغذيتها بالمال والسلاح. ‌

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلل سعودى: تحرير ليبيا من الإرهاب يبدأ بمواجهة تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.