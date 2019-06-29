سرقة وكالة تحويل الأموال بطنجة.. شهود يكشفون تفاصيل العملية -فيديو وصور

فيديو: يونس الميموني

أفاد شهود عيان أن 3 أشخاص اقتحموا وكالة لتحويل الأموال، صباح اليوم السبت، بحي الجيراري في طنجة، مدججين بأسلحة بيضاء، وحاولوا السطو على مبالغ مالية لكن مقاومة المستخدمين حالت دون ذلك.

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وكشف الشهود ذاتهم، أن مستخدمين اثنين تعرضا إلى إصابة على مستوى الرأس واليدين، أثناء محاولة التصدي للمقتحمين، قبل أن ينتبه لهم عدد من المواطنين، إذ قاموا بتوقيف أحد المشتبه فيهم، وتسليمه إلى العناصر الأمنية التي حلت إلى عين المكان فور توصلها بمعلومات تفيد وقوع عملية سطو، فيما لاذ المشتبه فيهم الآخرون بالفرار.

وطالب سكان الحي بتوفير الأمن، خصوصا وأن عددا من المدمنين على المخدرات والنشالين يتخذون من إحدى المقاهي المتواجدة في الحي مكانا لتعاطي الممنوعات، وهو ما يشكل خطرا على أمن وسلامة الساكنة.