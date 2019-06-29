موازين.. الداودية: “بكيت على الوداد حيث حكرونا” -فيديو

فيديو: عبد الله آيت الشريف

كشفت الفنانة الشعبية، زينة الداودية، أن حبها لفريق الوداد البيضاوي، كان سببا في بكائها بعدما تعرض للظلم في نهائي دوري أبطال افريقيا ضد فريق الترجي التونسي.

وطالبت الداودية في دردشتها مع “اليوم 24″، بضرورة وجودة رقابة على الأعمال الفنية بالمغرب، وذلك لتحرص على جودة المنتوج الفني، وتتخد الاجراءات اللازمة في حق كل فنان تجاوز حدوده.

وأشارت الداودية، التي تحيي السهرة الختامية لمهرجان موازين، اليوم السبت، إلى أنها تحضر عملا مشتركا جديدا مع الفنان المصري محمود الليثي، بالتعامل مع صديقها الفنان المضري عصام كاريكا.

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ووعدت الداودية الجمهور، ببروز موهبة فنية متميزة قريبا، ظهرت للعلن في برنامج مغاربي لاكتشاف المواهب يعرض بالجزائر، وتشارك هي في لجنة تحكيمه، مبرز أنه سيصدر ديو مع النجم العالمي الشاب خالد.