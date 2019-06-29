قرر الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، إراحة اللاعبين الأساسيين، وعدم مشاركتهم في الحصة التدريبية، التي أقيمت قبل قليل، بملعب إنبي، في العاصمة المصرية القاهرة، وهي الأولى من نوعها تحضيرا لمباراة جنوب إفريقيا.
وعرفت الحصة الإعدادية، التي خاضها “الأسود”، مشاركة نصف اللاعبين فقط، وهم لاعبو الاحتياط، بما فيها سفيان بوفال، ونصير المزراوي، اللذين دخلا أمس كبديلين في مباراة ساحل العاج.
بينما، حضع اللاعبون الأساسيون لحصة ثلج، لمقاومة التعب والإرهاق، الناتج عن مباراة أمس.
ويرغب المدرب الفرنسي، في منح قسط من الراحة للعناصر الوطنية الأساسية، بعد المجهود البدني الكبير الذي بدلته، في مباراة أمس، قبل خوض آخر حصة إعدادية للقاء جنوب إفريقيا، عشية يوم غد الأحد.
ويواجه المنتخب الوطني، يوم الاثنين، جنوب افريقيا، بهدف تحقيق صدارة المجموعة، إذ تكفيه نقطة وحيدة من أجل تحقيق هذا المبتغى.
جدير ذكره، أن “الأسود” جمعوا 6 نقاط، من مباراتي ناميبيا والكوت ديفوار، ويتصدرون المجموعة الرابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مباراة الكوت ديفوار.. رونار يكافئ “الأسود” بحصة ثلج وحصة خاصة للبدلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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