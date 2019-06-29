كشف مغني الراب الشاب، حاري، مؤخرا، أنه ألغى حفله بمنصة النهضة بمهرجان موازين، الذي كان مقرررا الأربعاء الماضي، لأنه لم يتنازل عن مبادئه واختلف مع إدارة المهرجان.
وقال حاري في مقطع فيديو، نشره على حساباته بمواقع التواصل: “ألغيت الحفل لأننا لم نتوافق، لا يمكنني التنازل عن مبادئي من أجل الصعود على منصة مهرجان كبير، وأنا لا أحتقر بكلامي هذا منصة الموسيقى المغربية”.
وأضاف حاري: “ربما حدث هذا لأن التواصل مع المسؤولين مباشرة كان غائبا في البداية”، مضيفا :” هادشي لي خلا الروينة توقع ومنتفاهموش على بزاف الأشياء”.
ووعد حاري جمهوره بألبوم جديد، قائلا: ” كنوجد ألبوم كبير على هاد التخربيق.. وأوصي أي مبدع بإعطاء قيمة لإبداعه”.
هذا، وتجنبت إدارة مهرجان موازين تفسير سبب إلغاء حاري لحفله، علما أنه رافق النجم لاغتيست في أغنية ضمن حفله بمنصة السويسي السبت الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حاري يكشف سبب إلغائه حفله بموازين: متفهمناش.. ومنتنازلش على المبادئ ديالي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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