“التجديد الطلابي” تتهم إدارة كلية الحقوق بسطات بالتساهل مع “الغشاشين”

اتهمت منظمة التجديد الطلابي، إدارة كلية الحقوق بسطات، بالتساهل مع استفحال ظاهرة الغش، وغياب محاضر تسجيل الحضور أثناء اجتياز الامتحانات.

وقالت المنظمة الطلابية (القطاع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح)، إن الإدارة لم تتفاعل مع شكايات الطلبة، و”تنتهج سياسة صم الآذان تجاه حقوقهم التي تتحمل هي مسؤولية ضياعها”.

وتأسفت المنظمة في بلاغ لها، لـ”العشوائية وسوء التدبير الذين طبعا عملية اجتياز الطلاب لامتحانات الدورتين العادية والاستدراكية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات”، بحسب قولها.

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وقالت المنظمة إن “إدارة الكلية لم تلتزم منذ البداية بالضوابط القانونية المتعارف عليها في الإعلان عن موعد الامتحانات، التي شاب تنظيمها خروقات بالجملة، زاد طينها بلة اختفاء نقاط مئات الطلبة أثناء الإفراج عن نتائج الدورة العادية”.

ودعت المنظمة الطلابية، إدارة الكلية إلى مواكبة التطور التكنولوجي والسير على درب عدد من الكليات الأخرى التي تعتمد نظم معلوماتية متطورة في معالجة النقاط وفي توفير مختلف الخدمات للطلبة.

كما دعت مجلس الكلية إلى “استحضار مسؤوليته والنظر بالجدية اللازمة في الاختلالات التي تتخبط فيها الكلية على جميع المستويات”.