اليمن: قوات هادي تعلن استعادة مواقع جديدة من قبضة (أنصار الله)

في السياسة 30 يونيو,2019 نسخة للطباعة

جولة جديدة لجريفث بحثا عن حل سياسي

صنعاء ـ وكالات: أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا أنها تمكنت من استعادة مواقع جديدة من قبضة أنصار الله في محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد بيان للجيش، إن قواته “تمكنت من تحرير مواقع ومساحات كبيرة في مديرية قعطبة، شمالي المحافظة، بعد معارك عنيفة مع انصار الله “. وأكد البيان، أن المعارك أسفرت عن سقوط “قتلى وجرحى في صفوف انصار الله ، فضلا عن خسائر في الآليات العسكرية”. في سياق متصل، أعلنت قوات الجيش اليمني، عن اتلاف خمسة الاف عبوة ناسفة ولغم زرعها انصار الله بمحافظة حجة، شمال اليمن. وكان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية أعلن إحباط محاولة تقدم لجماعة “أنصار الله” في محافظة لحج جنوب اليمن.

وذكر الجيش اليمني على موقعه “26 سبتمبر”أن”القوات نجحت في إفشال محاولة تسلل لانصار الله باتجاه مواقع في مناطق الشريجة وحيفان وحمالة شمال لحج”. وأضاف أن “المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر انصار الله وإجبار من تبقى منهم على التراجع”. من جهة أخرى، قالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم جماعة انصار الله إن طيران التحالف شن غارة على جبل الحمام في منطقة كرش بمديرية القبيطة. على صعيد الغارات الجوية أيضا، ولكن في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، نفذ طيران التحالف 6 غارات على منطقة يسنم في مديرية باقم شمال صعدة، حسب “المسيرة”.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية لليمن. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

على صعيد متصل، قال مسؤول إماراتي كبير إن بلاده المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لن تترك فراغا في اليمن،ولكن هناك بعض التحركات للقوات هناك. ونفت مصادر مطلعة في التحالف العربي في حديث صحفي صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عن تقليص الإمارات لوجودها العسكري في اليمن على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الإمارات تشكل إلى جانب السعودية القوة الأساسية في التحالف العربي لدعم الشرعية. وقالت مصادر يمنية إن المعلومات التي يتم تسريبها والمتعلقة ببدء الإمارات سحب بعض القوات من ميناء عدن في الجنوب ومن الساحل الغربي لليمن ليست دقيقة، حيث أن مثل هذه التحركات عادة ما تأتي لاعتبارات عسكرية وتكتيكية أو في إطار إعادة الانتشار وإنها لا ترقى إلى درجة سحب القوات.

سياسيا، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفث، بدء جولة جديدة إلى ثلاث دول، لبحث مساعي السلام في اليمن، بعد توقف دام نحو شهرين. ونشر المركز الإعلامي الخاص بالمبعوث الأممي على حسابه في تويتر مساء امس الاول بيانا مقتضبا أكد فيه أن المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفث سيزور الأسبوع المقبل كلا من روسيا والإمارات العربية المتحدة والسلطنة من أجل التباحث للمضي قدما بعملية السلام في اليمن. وأضاف البيان أن جريفث مصمّم على التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع، ويشجعه في ذلك التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه. ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي في سلطنة عمان وفدا من جماعة انصار الله. وكان جريفث التقى في العاصمة السعودية الرياض نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بعد نحو شهرين من القطيعة، إثر اتهام الحكومة اليمنية له بالتماهي مع انصار الله. وبعث الرئيس اليمني في الـ 22 من مايو الماضي، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش يشكو فيه تجاوزات المبعوث الخاص إلى اليمن، وانتقد فيه ما أسماه “سوء فهم جريفث لطبيعة الصراع في اليمن”.