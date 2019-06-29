السودان: (العسكري) يرغب بحكومة مدنية ويؤكد: لسنا ضد السلمية

في السياسة 30 يونيو,2019 نسخة للطباعة

الخرطوم ـ وكالات:قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو”حميدتي”أن المجلس يريد حكومة مدنية وكفاءات ومستقلين ترضي كافة أطياف الشعب يجري تشكيلها في أقرب وقت.وقال حميدتي في خطاب أمام حشد من الجماهير السودانية في الخرطوم، أمس:”على الرغم من التفويض الذي حصل عليه المجلس من كل الشعب السوداني، إلا أنه يريد حكومة مدنية، حكومة كفاءات، وحكومة مستقلين، ونحن جاهزون لذلك الآن قبل غد، وهذا ليس كلام سياسة”. وأضاف حميدتي:”نتمنى تكوين حكومة ترضي كل الشعب السوداني، اليوم قبل غد”، مؤكدا”ما نريده وما يهمنا هو معيشة الناس، والغلاء، وجشع التجار خاصة تجار الدولار، وإن شاء الله لدينا معهم يوم”. وشدد حميدتي:”ليس لدينا شخص محدد، الناس كلهم مثل بعضهم، نريد حكومة كفاءات، يهمها البلد ومصلحته، ولانريد الفتن وكفى ما حدث”، لافتا”نحمد الله أن الفئة التي تقف الآن أمامي كلها شباب، ونريدكم في الشرطة، والجيش، والدعم السريع، والخدمة المدنية، بحسب شهاداتكم”.إلى ذلك، أكد حميدتي أن هدف المظاهر العسكرية في العاصمة الخرطوم هو تأمين المواطنين وليس مضايقتهم. ودعا نائب رئيس المجلس العسكري، لدي مخاطبته حشدا جماهيريا اليوم بمنطقة مايو بالخرطوم حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، “شباب المنطقة بالانخراط في صفوف الشرطة والقوات المسلحة، وقوات الدعم السريع لحماية مكتسبات الخليج 365”.وقال حميدتي، خلال حديثه، إن المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير غدا ستجد الحماية من المجلس العسكري، مؤكدا أن المجلس العسكري ليس ضد السلمية،

ولكنه ضد المندسين والمخربين، معربا عن أمله بتكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.ووصف حميدتي الوضع الاقتصادي الحالي بالمزعج، متوعدا تجار العملة وجشع التجار بالحسم ووجه نائب رئيس المجلس العسكري المسؤولين بولاية الخرطوم بالنزول إلى الميدان لتلمس احتياجات المواطنين ووعد بتقديم

واستكمال الخدمات الأساسية بمنطقة مايو جنوب الخرطوم.

وأكد حميدتي أن الاهتمام بمعاش الناس يمثل أولوية للمجلس العسكري الانتقالي.

وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان قال إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا وتم تسلمه في27 يونيو ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير في11أبريل.ويحاول وسطاء بقيادة الاتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التوسط في عودة المحادثات المباشرة بين الطرفين.وقدم الوسطاء يوم الخميس اقتراحا مشتركا للجانبين بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا ودعا إلى توحيد جهود الوساطة.واقترحت مسودة للاقتراح المشترك اطلعت رويترز عليها بضعة تغييرات في اقتراح إثيوبي سابق وافق عليه تحالف المعارضة.وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري ” تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا مساء يوم 27 يونيو وتمت دراسته بواسطة المجلس العسكري السوداني وقد برزت حوله عدد من النقاط إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله”.وينص الاقتراح المشترك على تشكيل مجلس سيادي يشرف على المرحلة الانتقالية ويتألف من سبعة مدنيين وسبعة من أعضاء المجلس العسكري مع تخصيص مقعد إضافي لعضو مستقل.ولكن تشكيل مجلس تشريعي لن يتقرر إلا بعد توقيع الاتفاق. ووفقا لمسودات سابقة كان تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض سيشكل ثلثي المجلس.