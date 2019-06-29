بيرو تكمل اضلاع المربع الذهبي لكوبا اميركا

رياضة 2019-06-29 | 23:14 1,045 مشاهدة تأهل منتخب بيرو لنصف نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح، على حساب أوروجواي 5-4 في اللقاء الذي اقيم على ملعب ارينا بيرنامبوكو ضمن الدور ربع النهائي. حكم المباراة قام بإلغاء ثلاثة أهداف لأوروجواي بداعي التسلل. الهدف الأول سجله جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة 29. Advertisements والهدفين الثاني والثالث سجلهما إدينسون كافاني ولويس سواريز في الدقائق 59 و71. وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، احتكم الفريقان لركلات الترجيح.



أهدر سواريز ركلة الجزاء الأولى، وسجل كافاني وكريستيان سيتواني، ورودريجو بينتانكور، ولوكاس توريرا. أهدر سواريز ركلة الجزاء الأولى، وسجل كافاني وكريستيان سيتواني، ورودريجو بينتانكور، ولوكاس توريرا. وسجل لبيرو باولو جيريرو، وراؤول رويدياز، ويوشيمار يوتون، ولويس أدفينكولا، وإديسون فلوريس. بذلك يتأهل منتخب بيرو بالفوز بنتيجة (5-4) على أوروجواي، وسيلاقي تشيلي في نصف النهائي.

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