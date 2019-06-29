بيرو تكمل اضلاع المربع الذهبي لكوبا اميركا

2019-06-29 | 23:14
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تأهل منتخب بيرو لنصف نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح، على حساب أوروجواي 5-4 في اللقاء الذي اقيم على ملعب ارينا بيرنامبوكو ضمن الدور ربع النهائي.
الهدف الأول سجله جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة 29.
والهدفين الثاني والثالث سجلهما إدينسون كافاني ولويس سواريز في الدقائق 59 و71.
وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، احتكم الفريقان لركلات الترجيح.
أهدر سواريز ركلة الجزاء الأولى، وسجل كافاني وكريستيان سيتواني، ورودريجو بينتانكور، ولوكاس توريرا.
وسجل لبيرو باولو جيريرو، وراؤول رويدياز، ويوشيمار يوتون، ولويس أدفينكولا، وإديسون فلوريس.
بذلك يتأهل منتخب بيرو بالفوز بنتيجة (5-4) على أوروجواي، وسيلاقي تشيلي في نصف النهائي.
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