اعلن مدير عام حماية المنشات والشخصيات اللواء الركن عامر صدام، السبت، عن المباشرة باجراءات امنية مشددة على السفارات في العاصمة بغداد.
واضاف انه "تم وضع خطط لمكافحة اي فعاليات مشابهة لما حصل قبل ايام ضمن السفارة البحرينية تزعزع امن واستقرار هذه السفارات وتفويت الفرصة على اي محاولة للعبث بأمنها".
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا في 27 حزيران الحالي، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها العراق، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، الامر الذي دفع البحرين الى استدعاء سفيرها على الفور.
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