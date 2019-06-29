المباشرة باجراءات امنية مشددة على السفارات في العاصمة بغداد

وقال صدام في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "حسب توجيهات رئيس الوزراء المبلغ الينا من قبل وزير الداخلية والمتضمنة ان امن البعثات الدبلوماسية والسفارات هي خط احمر ولانسمح كوزارة داخلية التجاوز عليها تحت اي ظرف، تمت المباشرة باجراءات امنية مشددة تتضمن زيادة التعزيزات والترصين والتحكيم لهذه المواقع ضمن قواطع المسؤولية المتواجدة بها داخل مدينة بغداد".واضاف انه "تم وضع خطط لمكافحة اي فعاليات مشابهة لما حصل قبل ايام ضمن السفارة البحرينية تزعزع امن واستقرار هذه السفارات وتفويت الفرصة على اي محاولة للعبث بأمنها".

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا في 27 حزيران الحالي، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها العراق، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، الامر الذي دفع البحرين الى استدعاء سفيرها على الفور.