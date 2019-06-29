الجيش التركي: لم نشن غارات جوية باقليم كردستان

جاء ذلك بعد وقت قصير من إدانة الخارجية العراقية، لما قالت إنه قصف تركي، أودى بحياة مواطنين في السليمانية.

ونقلت سبوتنك عن مسؤول في دائرة الإعلام بالجيش التركي نقلا عن قيادي بالجيش قوله "لم ننفذ عمليات في السليمانية"، مبينا "اننا ننشر بيانات بكل العمليات التي ننفذها".



وأدان العراق، اليوم السبت، ما قاله إنه "قصفا جويا تركي أودى بحياة مواطنين في إقليم كردستان شمالي البلاد، مع استمرار استهداف القوات التركية لمواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".

وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وحاربته داخل البلاد وفي دول الجوار.



ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها تعليقا على العمليات العسكرية شمالي البلاد.