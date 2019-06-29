العراق يدين قصف طائرتين تركيتين مناطق في السليماينة

ادان العراق، السبت، قصف طائرتين تركيتين مناطق في السليماينة، مطالبا الجانب التركي بوقف القصف.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العراق يعبِّر عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِّ التركيِّ بقصف مكثف على منطقة كورته ك/محافظة السليمانيّة، ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيِّين الآمنين".
واضافت انه "في الوقت الذي نحرص فيه أشدَّ الحرص على إقامة علاقات ستراتيجيَّة طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أنّ القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتُناقِض مبادئ حُسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخين كبلدينا وشعبينا"، معتبرة ان "ذلك يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليِّ الإنسانيّ".
وتابعت "مهما كانت الظروف والمُسوِّغات نُؤكّد على الجانب التركيّ أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين".
يذكر ان طائرتين حربيتين تركيتين قصفت اليوم مناطق في محافظة السليمانية ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية بممتلكات المواطنين.
واضافت انه "في الوقت الذي نحرص فيه أشدَّ الحرص على إقامة علاقات ستراتيجيَّة طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أنّ القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتُناقِض مبادئ حُسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخين كبلدينا وشعبينا"، معتبرة ان "ذلك يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليِّ الإنسانيّ".
وتابعت "مهما كانت الظروف والمُسوِّغات نُؤكّد على الجانب التركيّ أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين".
يذكر ان طائرتين حربيتين تركيتين قصفت اليوم مناطق في محافظة السليمانية ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية بممتلكات المواطنين.
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