مسيرات "السترات الصفراء" بفرنسا الأضعف منذ 7 أشهر

خرج نحو 6 آلاف من متظاهري السترات الصفراء إلى الشوارع في فرنسا السبت، في أدنى تعبئة منذ انطلاق الحركة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المتظاهرين بلغ 5769 في فرنسا، أي نحو نصف عدد متظاهري الأسبوع الماضي.





من جهتها، قالت حركة السترات الصفراء على صفحتها على فيسبوك إن عدد المتظاهرين الذين خرجوا اليوم في الأسبوع الـ33 10224 متظاهرا.

وفي باريس تظاهر 1300 شخص بعد الظهر، وفق أرقام وزارة الداخلية.

وكان عنوان المظاهرة التنديد بأعمال العنف التي تمارسها الشرطة.

وفي مدينة "ليل" (شمال فرنسا) نزل نحو 500 محتج من السترات الصفراء، حسب ما أفادت به مراسلة وكالة فرانس برس.

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وأكدت كريستين المتقاعدة أن التعبئة ستتجدد مع انتهاء موسم الصيف.

وحسب أحد المنظمين فإن 5 متظاهرين أوقفوا ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي.

أما في مدينة "رين" (غرب ) نزل مئات المحتجين من السترات الصفراء للتظاهر، حيث شهدت المدينة بعض المواجهات حين حاول المحتجون الدخول لوسط المدينة حيث يحظر التظاهر.





وحركة السترات الصفراء التي انطلقت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تنظم كل يوم سبت.

ومنذ ذلك التاريخ مظاهرات في كل أنحاء فرنسا، وتطور بعضها إلى أعمال عنف.

وبدأت احتجاجا على الضرائب وعلى السياسة الاجتماعية للحكومة.