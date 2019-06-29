الجيش الليبي يكبد مليشيات طرابلس خسائر كبيرة بعين زارة ووادي الربيع

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات كبدت المليشيات الإرهابية خسائر كبيرة في منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وأضاف في مؤتمر صحفي من بنغازي أن المليشيات الإرهابية قامت السبت بمحاولة فاشلة في محور عين زارة، وتم سحقها بالكامل.

وأكد أن الجيش الوطني الليبي يقود المعركة من أجل ليبيا ومن أجل سيادتها الكاملة على كافة الأراضي الليبية من سيطرة المليشيات الإرهابية المدعومة تركيا وقطر.

وأوضح المسماري أن المليشيات الإرهابية دمرت منازل المدنيين في غريان، وارتكبت جرائم حرب ضد أهالي المدينة وضد أفراد القوات المسلحة الليبية، حيث قامت بتصفية مصابي الجيش في مستشفيات غريان.

ونوه المتحدث باسم الجيش الليبي بأن مليشيات طرابلس لم تنكر الدعم القطري والتركي، قائلا "إن فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق اعترف بالدعم التركي والقطري للمليشيات سياسيا وعسكريا".

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ولفت إلى أن القوات الجوية نفذت غارات دقيقة على الجماعات الإرهابية في غريان ومحيط طرابل، موضحا أن الضربات انطلقت ليلة الجمعة، واستمرت للساعات الأولى من صباح السبت على آليات وتجمعات المليشيات المسلحة.

وأكد أن الضربات الجوية ستستمر هذه الليلة، مشددا على أن القوات الليبية لن تسمح بوجود أي مليشياوي أو إرهابي داخل البلاد.

ويخوض الجيش الليبي معارك طاحنة في تخوم طرابلس منذ 4 إبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات الإرهابية.





ويسطر الجيش الليبي على نحو 7 محاور للعاصمة، إضافة لتحقيق تقدمات إلى داخل العاصمة، ولكن بخطوات بطيئة، حرصا منه على حياة المدنيين الذي تستهدفهم المليشيات بالطائرات والصواريخ.

ويعتبر جنوب طرابلس إحدى أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش، وتصدى الجيش الليبي الخميس، للهجوم الـ36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.