فتنة قطر وإحراج أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، اليوم السبت الـ29 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز واشنطن والرياض بقمة العشرين.. 3 مشاهد تربك "الحمدين" وتحرج أردوغان، و النواب والشوري في البحرين يدينان ممارسات قطر، والانتقالي السوداني يحمل الحرية التغيير تبعات مسيرات الأحد، وحفتر يطلق عملية الثأر لـ غريان وإنهاء دعم تركيا وقطر للإرهاب، في ذكرى 30 يونيو.. عاشت الدولة المصرية وسقط الإخوان، ووثائق برلمان النمسا تكشف تمويل قطر لأنشطة الإخوان الإرهابية، والبرهان سنسلم السلطة لحكومة منتخبة يرضى عنها السودانيون.

أما في الاقتصاد فتطالعون: هروب جماعي للاستثمارات القطرية من تركيا.. وأزمة أردوغان تتفاقم، وزير ألماني: الإمارات وجهة استثمارات شركاتنا، اليابان تستثمر 3 مليارات دولار في "أركتيك" الروسي للغاز.

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وإلى الملاعب تجدون: صراع إنجليزي ألماني على ضم ظهير يوفنتوس.

وفي الفن تقرأون: وفاة الفنان المصري محمد أبوالوفا.. وداعا "عم كامل".

وللتعرف على مزيد من الأحداث يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بالضغط هنا