بعد أدلة استهداف مليشيات إيران لسفارة البحرين في بغداد.. الرئاسات الثلاث بالعراق تطالب بحصر السلاح في يد الدولة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

طالبت الرئاسات الثلاثة العليا في العراق اليوم السبت بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على حماية السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة الشعب العراقي.

وقال مصدر عراقي، الجمعة، إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أصدر أمراً لأبو مهدي المهندس قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران لاقتحام سفارة البحرين في بغداد، وفقا لقناة العربية.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الفصائل التي اقتحمت سفارة البحرين في بغداد تتصدرها كتائب حزب الله وعبد الأمير العبودي المسؤول السياسي في “كتائب سيد الشهداء”، وأمير القريشي مسؤول إعلام النجباء، وشبل الزيدي من كتائب الإمام علي، وعبد الأمير من مكتب كتائب حزب الله، وقاموا بجمع قرابة 100-150 عنصرا للتظاهر أمام سفارة البحرين في بغداد، احتجاجاً على ورشة المنامة، وقد اقتحموا السياج الخارجي للسفارة.

Advertisements

وذكر بيان رسمي في ختام اجتماع الرئاسات الثلاثة بحضور الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن المجتمعين شددوا “على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه”.

كما جددت الرئاسات الثلاث تأكيدها “على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية”.