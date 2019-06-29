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قيادي في ميليشيا طرابلس يكشف علانية نزعته الإرهابية ويطالب بإعدام الجرحى

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كشف قيادي ميداني في ميلشيا طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الليبية، علانية نزعته الإرهابية بمطالبته بإعدام الجرحى في مدينة غريان الليبية .

وأنتقد خالد الطبيب، أحد القادة الميدانيين في الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، والذي شغل سابقًا منصب المستشار الإعلامي لحكومة الإنقاذ، نفي الحكومة أنباء إعدام ميليشياتها للجرحى .

وقال في منشور على حسابه في الفيسبوك، "طز فيكم، ومش محتاجين نبرّر أي فعل ولو كان الأمر يعود لي لكان من المفترض إرسال كل الجرحى في مدينة غريان إلى الرفيق الأعلى".

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واعتبر أن تصفيتهم لو حصلت لكانت طبيعية نتيجة لمشاركتهم في القتال، حيث قال: "وجودهم كمصابين في مستشفى غريان يعنى أنهم كانوا على الجبهات، ويعلم الله كم قَتلوا وكم دمّروا..".

يذكر أن غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني أعلنت، أمس الجمعة، وصول جثامين 40  من عناصر القوات المسلحة إلى مدينة بنغازي، مؤكدةً أن هؤلاء الضحايا كانوا جرحى داخل مستشفى غريان وتمت تصفيتهم من قبل الميليشيات.

وكشف مصدر في نيابة الزنتان لـ“إرم نيوز“ أن أغلب الجثث التي عاينتها النيابة ”تمت تصفيتها بطلقات نارية في الرأس مع تشويه في الوجه، وأثار تعذيب واضحة بكافة أنحاء الجسد“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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